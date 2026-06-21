Drohnen haben einen Hafen in der Region Krasnodar der Russischen Föderation angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In der Nacht zum Sonntag, dem 21. Juni, griffen Drohnen den Hafen von Kaukasus in der Region Krasnodar der Russischen Föderation an; infolge der Angriffe brachen Brände aus. Dies berichtete der Telegram-Kanal ASTRA.

Die Brände wurden mithilfe des NASA-Diensts „FIRMS“ zur Erfassung von Temperaturanomalien entdeckt.

Der Hafen Kavkaz kann Auto- und Eisenbahnfähren aufnehmen und ist einer der größten Passagierhäfen in der Russischen Föderation.

Das russische Verteidigungsministerium gab bekannt, dass in dieser Nacht angeblich 239 Drohnen über den Gebieten der Regionen Astrachan, Belgorod, Brjansk, Kursk, Orel und Rostow, der Region Krasnodar sowie der Republik Adygeja der Russischen Föderation, der besetzten Halbinsel Krim und den Gewässern des Asowschen und Schwarzen Meeres abgeschossen worden seien.

Zur Erinnerung: Am Kraftstoffterminal im besetzten Kerch kam es nach einem Angriff durch eine Drohne zu einem Brand. Dies geschah in der Nacht zum Sonntag, dem 21. Juni.

Zuvor hatten die Drohnenstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte die Gasinfrastruktur der Krim, die Brücke über die Genische Meerenge sowie eine Reihe weiterer Ziele auf der Halbinsel selbst getroffen.