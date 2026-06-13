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Drohnen aus sechs Richtungen: Wie der Angriff der Russischen Föderation abgewehrt wurde

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Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Es wurden Treffer von drei Angriffsdrohnen an drei Orten sowie der Absturz von Trümmerteilen an weiteren sechs Orten registriert.

In der Nacht zum Samstag feuerten die Russen 118 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine ab. Einheiten der Luftabwehr haben die meisten feindlichen Ziele abgefangen, teilten die Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte am Samstag, dem 13. Juni, mit.

Es wird angegeben, dass der Feind ab Freitag, 18:00 Uhr, Drohnen des Typs Schahed (darunter auch mit Raketen), Gerbera, Italmas, mit Banderole-Streumunition sowie Täuschdrohnen vom Typ Parodia aus folgenden Richtungen angegriffen hat: Orel, Kursk, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk – Russische Föderation – sowie aus den vorübergehend besetzten Gebieten Donezk und Gwardejsk auf der Krim.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und der Drohnensysteme sowie mobilen Feuergruppen abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben wurden bis 08:30 Uhr 110 feindliche Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes von der Luftabwehr abgeschossen bzw. neutralisiert.

Dabei wurde der Einschlag von drei Angriffsdrohnen an drei Orten sowie der Absturz von Trümmerteilen an weiteren sechs Orten registriert.

Derzeit dauert der Angriff an – im Luftraum befinden sich mehrere feindliche Drohnen.

Zur Erinnerung: In der russischen Region Krasnodar griffen Drohnen in der Nacht einen Seehafen an. Dort brach ein Feuer aus, wie der sogenannte Gouverneur der Region, Veniamin Kondratjew, mitteilte.

Am Vortag wurden in Russland strategisch wichtige Fabriken getroffen – zwei Ölraffinerien in Tatarstan und das Werk Togliattikauchuk in der Region Samara brannten.

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Übersetzer:   DeepL — Wörter: 272

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