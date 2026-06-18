Fedorow zeigte Pistorius einen Moskauer Morgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ukrainische Verteidigungsminister veröffentlichte ein Foto, auf dem er seinem deutschen Amtskollegen und dessen Delegation Aufnahmen des Angriffs auf Moskau zeigt.

Der ukrainische Verteidigungsminister Michail Fedorow zeigte seinem deutschen Amtskollegen Boris Pistorius Aufnahmen von den Folgen der Angriffe ukrainischer Drohnen auf Moskau. Das entsprechende Foto veröffentlichte Fedorow am Donnerstag, dem 18. Juni, im sozialen Netzwerk Threads.

„Ich zeige dem deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius einen Morgen in Moskau“, schrieb Fedorow.

Die Nutzer wiesen in ihren Kommentaren unter anderem auf den Gesichtsausdruck von Pistorius und seinen Kollegen während der Betrachtung hin.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 18. Juni griffen Drohnen Moskau massiv an. Hauptziel war die Moskauer Ölraffinerie in Kapotna, die nach einem Treffer in Brand geriet. Neben der Raffinerie wurde auch das Einkaufszentrum „Sadovnik“ getroffen, wo ebenfalls ein Feuer ausbrach. Infolgedessen stiegen über der russischen Hauptstadt schwarze Rauchsäulen auf, im Großraum Moskau ging ein „Ölregen“ nieder, und die Einwohner von Ljuberets und Scheliznodoroshnoje klagten über Brandgeruch. Die Meteorologen von Meteoweb sagen für den Osten der Region noch im Laufe des Tages Niederschläge mit Verunreinigungen durch Verbrennungsprodukte voraus.

„Die Decke über Moskau“. Ein unglaublicher Angriff der Ukraine