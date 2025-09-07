Russen haben die Eisenbahn in der Region Poltawa beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Aufgrund der Folgen eines weiteren massiven Ereignisses werden einige Züge eine geänderte Route nehmen.

Infolge des massiven russischen Beschusses in der Nacht zum 7. September wurde die Eisenbahninfrastruktur in der Region Poltawa beschädigt. Dies teilte der Vorstandsvorsitzende von JSC Ukrsalisnyzja Alexander Pertsovsky mit.

In diesem Zusammenhang wird eine Reihe von Zügen einer geänderten Route folgen – insbesondere die Züge 59, 8 – Odessa-Charkiv, sowie die Züge 792, 126 nach Krementschuk.

„Ein Teil der Passagiere wird in Zusammenarbeit mit der regionalen Militärverwaltung und den lokalen Behörden mit Bussen befördert“, fügte Pertsovsky hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass in Krementschuk der Verkehr an der Brücke über den Dnjepr wegen Schäden an der Straßenoberfläche blockiert ist.