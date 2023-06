Die Generaldirektion der Nachrichtendienste hat sich zu den Entwicklungen in Russland geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ereignisse in Russland sind eine Folge der kriminellen militärischen Aggression des russischen Regimes. Andrij Jussow, ein Vertreter der Generaldirektion des Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums, sagte dies am Samstag, den 24. Juni, in einem Kommentar für RBC-Ukraine.

„Zunächst einmal muss man verstehen, dass es sich um einen innerrussischen Konflikt und eine Konfrontation handelt, die eine direkte Folge der kriminellen militärischen Aggression des Putin-Regimes gegen die Ukraine sind“, betonte er.

Ihm zufolge ist die Konfrontation in Russland ein Zeichen für den Zusammenbruch des herrschenden Regimes.

Jussow fügte hinzu, dass die Ukraine die weiteren Entwicklungen auf dem Territorium des Aggressorlandes weiter beobachten werde.