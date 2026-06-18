Nicht nur die Moskauer Ölraffinerie steht in Flammen: Der Generalstab hat eine vollständige Liste der in der Nacht getroffenen Ziele in der Russischen Föderation veröffentlicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Generalstab bestätigte den Angriff: In der Nacht zum 18. Juni griffen die ukrainischen Streitkräfte die Moskauer Ölraffinerie, ein Öllager, eine Eisenbahnbrücke über den Nordkrimkanal sowie weitere Einrichtungen der russischen Besatzer an

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine.

Die Moskauer Ölraffinerie unter Beschuss

Nach Angaben des Generalstabs wurde die Moskauer Ölraffinerie in der Region Moskau der Russischen Föderation erneut getroffen. Auf dem Gelände wurden Treffer und ein großflächiger Brand festgestellt – derzeit sind mindestens fünf Brandherde bekannt.

Die Moskauer Ölraffinerie verfügt über eine Verarbeitungskapazität von über 12 Millionen Tonnen Öl pro Jahr und ist nach Angaben des ukrainischen Militärs an der Versorgung der russischen Armee mit Treibstoff beteiligt.

Nach vorläufigen Geolokalisierungsdaten brennen:

eine kombinierte Ölraffinerieanlage;

Anlagen zur Sekundärverarbeitung;

der Tanklagerpark.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine fügte hinzu, dass sich die Moskauer Ölraffinerie etwa 15 Kilometer vom Kreml entfernt befindet.