Der Präsident von Honduras ist zum ersten Mal nach Kiew gereist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Erste, was Nasri Asfour während seines Besuchs tat, war, den gefallenen ukrainischen Verteidigern zu gedenken.

Der honduranische Präsident Nasri Asfour ist zum ersten Mal in die Ukraine gereist. Dies teilte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj am Freitag, dem 19. Juni, auf Facebook mit.

Seinen ersten Besuch in der Ukraine begann der honduranische Präsident Nasri Asfour mit einer Ehrung der gefallenen ukrainischen Soldaten. Dies sei eine wichtige Geste des Respekts gegenüber unseren Menschen, die ihr Leben für die Ukraine, für Freiheit und Frieden geopfert hätten, schrieb er.

Selenskyj fügte hinzu, dass man in der Ukraine diese Unterstützung, diese Solidarität und dieses Verständnis für das, was unser Staat derzeit durchmacht, sehr schätze.

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