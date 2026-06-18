In der Region Kiew wurden infolge eines russischen Angriffs eine Bildungseinrichtung, ein Unternehmen und ein Hangar beschädigt – so die regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 18. Juni griffen die Russen die Region Kiew mit Drohnen und Raketen an; dabei wurden eine Bildungseinrichtung, ein Unternehmen und Wohngebäude beschädigt. Es gab keine Verletzten.

Die russischen Angreifer griffen in der Nacht zum 18. Juni die Region Kiew an, wodurch ein Hangar, eine Bildungseinrichtung, ein Unternehmen und Wohngebäude beschädigt wurden.

Quelle: : Mykola Kalashnyk, Leiter der regionalen Militärverwaltung, auf Telegram

Zitat des Regionalleiters: „Der Feind hat unsere Gemeinden erneut mit Angriffsdrohnen und ballistischen Raketen angegriffen … Es gab keine Verletzten … Die Folgen des feindlichen Angriffs sind jedoch in zwei Bezirken der Region zu verzeichnen.“

Details: : Insbesondere wurde im Bezirk Wyschhorod ein Hangar beschädigt.

Im Bezirk Boryspil wurden eine Bildungseinrichtung, ein Privathaus und ein Unternehmen beschädigt.

„Vor Ort sind bereits alle erforderlichen Einsatzkräfte im Einsatz. Die Erfassung der Folgen des Angriffs und die Beseitigung der entstandenen Schäden dauern an“, fasste Kalashnik zusammen.