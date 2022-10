Die Russen bereiten sich auf die Mobilisierung der Männer in den besetzten Gebieten vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen in den vorübergehend besetzten Gebieten setzen die Maßnahmen zur Zwangsmobilisierung fort, bei denen sie von Haus zu Haus gehen und Listen von Männern im wehrpflichtigen Alter zusammenstellen und die Kontrollen an den Kontrollpunkten verstärken. Dies teilte das Einsatzkommando Süd am Montag, 3. Oktober, mit.

„In den vorübergehend besetzten Gebieten werden die Mobilisierungsmaßnahmen fortgesetzt, bei denen die Besatzungstruppen von Haus zu Haus gehen und Listen von Männern im wehrpflichtigen Alter erstellen.

Die Kontrollpunkte haben die Dokumentenkontrollen verschärft, das Verlassen der von ihnen kontrollierten Gebiete wird so schwierig wie möglich gemacht: Es wird eine endlose Liste von Dokumenten verlangt, Fahrzeuge und Habseligkeiten werden lange kontrolliert, Geräte und andere wertvolle Gegenstände sowie Geld werden beschlagnahmt, man muss mehrere Stunden bis zu sieben bis zehn Tage auf die Ergebnisse der Kontrolle warten und oft wird das Auto einfach zurückgeschickt“, heißt es in dem Bericht.

Wir wissen auch, dass die Russen humanitäre Korridore blockiert haben und es nun schwierig geworden ist, in die von der Ukraine kontrollierten Gebiete zu gelangen.