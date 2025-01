Die Zahl der Antworten auf offene Stellen im IT-Bereich war im Dezember so niedrig wie seit zwei Jahren nicht mehr - DOU

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Dezember sank die durchschnittliche Zahl der Antworten auf eine offene Stelle im IT-Markt auf 24,6, den niedrigsten Wert seit zwei Jahren, so eine Studie der DOU. Den Daten zufolge ging die Zahl der Antworten auf offene Stellen im Dezember im Vergleich zum November um 2700 zurück. Im Dezember haben die Arbeitgeber 4584 offene Stellen ausgeschrieben, das sind 573 weniger als im Vormonat. Die Gesamtzahl der Unternehmen, die offene Stellen ausschrieben, lag bei 1.425, dem niedrigsten Wert des letzten Jahres. In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 stieg die Zahl der offenen Stellen auf dem IT-Markt um 9% und erreichte 31.309. Das größte Wachstum wurde in den folgenden Kategorien verzeichnet: QA (+369 offene Stellen), HR (+272) und Analytics (+225). Das Miltech-Segment verzeichnete ein deutliches Wachstum: Die Zahl der offenen Stellen stieg innerhalb von sechs Monaten um 56% (500). Die Zahl der offenen Stellen im Bereich Remote wuchs am stärksten – um mehr als 2000 im Vergleich zur ersten Jahreshälfte (oder 12%). Die Zahl der Stellenangebote in Kiew stieg um 1.000 (8%), während sich das Segment der Stellenangebote im Ausland mit einem Anstieg von 26% in sechs Monaten am dynamischsten entwickelte. Der quantitativ stärkste Anstieg der Stellenangebote war in der Kategorie für Spezialisten mit 1-5 Jahren Erfahrung zu verzeichnen. Gleichzeitig stieg die Zahl der Stellenangebote für Fachkräfte ohne Erfahrung rapide an – um 33% in sechs Monaten. Die Kategorien „über 5 Jahre Erfahrung“ und „bis zu einem Jahr“ legten jeweils um 11% zu.