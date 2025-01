Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Streitkräfte haben den Kommandoposten der 810. separaten Marinebrigade der russischen Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Bila in der Region Kursk angegriffen.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Nach Angaben des Generalstabs haben die Streitkräfte der Ukraine am 7. Januar einen Präzisionsangriff auf den Kommandoposten der 810. separaten Marinebrigade der Streitkräfte der Russischen Föderation in der Nähe des Dorfes Bila in der Region Kursk durchgeführt.

Wie das Militär erklärt, sind solche Feuerschläge ein integraler Bestandteil der Kampfhandlungen der Einheiten der ukrainischen Verteidigungskräfte, die an Kampfhandlungen in der Russischen Föderation beteiligt sind.

Wörtlich: „Die Streitkräfte der Ukraine werden alle verfügbaren Mittel einsetzen, um die Streitkräfte der Russischen Föderation zu vernichten, die die Sicherheit der ukrainischen Bürger bedrohen.“

