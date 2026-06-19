Russische Drohnen haben ein Unternehmen in Trostjanez in der Oblast Sumy angegriffen: Zwei Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russische Truppen haben am 19. Juni ein Unternehmen in Trostjanez angegriffen: Zwei Menschen wurden verletzt.

Quelle: : Oleg Grigorow, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Sumy, Staatlicher Notdienst der Ukraine

Zitat: : „Heute haben russische Drohnen ein Unternehmen in Trostjanez angegriffen.

Eines der Drohnen traf leider das Werksgelände, ein weiteres konnte von unseren Luftabwehrkräften abgeschossen werden.

Zwei Menschen wurden verletzt.“

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Details: : Wie Grigorow präzisiert, wurde ein 40-jähriger Mann, der bei dem Angriff verletzt wurde, ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei der 42-jährigen Frau liegt eine akute Stressreaktion vor; sie wird ambulant behandelt.

Zitat: „In diesem Jahr greift der Feind bereits zum zweiten Mal das Gelände des amerikanischen Unternehmens Mondelez in der Oblast Sumy an.

Der Feind greift gezielt ein ziviles Unternehmen an, in dem Menschen arbeiten und Produkte für Verbraucher in der Ukraine und weltweit herstellen.“