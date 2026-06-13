Selenskyj hat Sanktionen gegen russische Telekommunikationsanbieter und Internetprovider verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Beschluss des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats über Sanktionen gegen zehn russische Mobilfunkbetreiber, Internetanbieter und Satellitenkommunikationsunternehmen in Kraft gesetzt.

Dies teilt der Pressedienst des Präsidialamtes mit.

Von den Sanktionen betroffen sind insbesondere „Luhansk Communications“, „Mobile Communication Systems“, der föderale Satelliten- und Telekommunikationsbetreiber „Amtel-Zvyazok“ sowie das Unternehmen „Kosmichny Zvyazok“.

Das Präsidialamt erklärte, dass diese Unternehmen vertrauliche Kommunikationskanäle für die Besatzer, Internetzugang in den vorübergehend besetzten Gebieten sowie die Ausstrahlung russischer Fernsehsender gewährleisten.

Die Ukraine wird Informationen über die sanktionierten Unternehmen an ihre Partner weiterleiten und die Frage der Angleichung der Beschränkungen in anderen Rechtsordnungen zur Sprache bringen.