Selenskyj wünschte Trump viel Erfolg bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine und kündigte ein Treffen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump haben sich am 14. Juni in einem Telefongespräch auf ein weiteres Gespräch beim G7-Gipfel geeinigt.

Quelle: Selenskyj in den sozialen Netzwerken nach dem Gespräch mit Trump

Zitat: „Ich habe Präsident Trump zum Geburtstag gratuliert, und wir haben viele wichtige Themen recht ausführlich besprochen, darunter natürlich den Frieden. Ich habe Präsident Trump viel Erfolg gewünscht, vor allem bei seinen Bemühungen, den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu beenden. Außerdem habe ich ihm für die gesamte Unterstützung gedankt, die Amerika der Ukraine gewährt, und es ist wichtig, dass wir jeden Schritt dieser Unterstützung dankbar im Gedächtnis behalten, von den Javelins bis zu den Patriots.

Wir haben darüber gesprochen, was jetzt dazu beitragen kann, den Frieden näher zu bringen, und ich habe den Präsidenten über die jüngsten Ereignisse auf dem Schlachtfeld und darüber informiert, wie sich unsere Position gefestigt hat.

Wir haben vereinbart, dass wir bei unserem Treffen auf dem G7-Gipfel mehr darüber sprechen werden. Wir haben einige gute Ideen, die dazu beitragen können, den Frieden näher zu bringen und Leben zu schützen. Vielen Dank!“

Vorgeschichte: Selenskyj und Trump führten am Sonntag, dem 14. Juni, ein Telefongespräch.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass Trump und Selenskyj am Dienstag, dem 16. Juni, an einem Arbeitstreffen im Rahmen des G7-Gipfels in Frankreich teilnehmen würden. Damals wurde jedoch berichtet, dass kein offizielles bilaterales Treffen zwischen dem US-Präsidenten und seinem ukrainischen Amtskollegen geplant sei.