Er sollte eine Angelegenheit für 80.000 Dollar regeln: In der Oblast Tschernihiw wurde ein Rechtsanwalt festgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein Anwalt aus der Region Tschernihiw wurde bei der Entgegennahme eines Bestechungsgeldes für „Hilfe“ bei der Einstellung eines Verfahrens gegen den Organisator von Machenschaften zur Umgehung der Wehrpflicht erwischt.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine und des Staatlichen Ermittlungsbüros haben einen Anwalt der Anwaltskammer der Region Tschernihiw bei der Annahme von Bestechungsgeldern überführt. Er forderte 80.000 Dollar von der Ehefrau eines Verdächtigen, der im Verdacht stand, Machenschaften zur Wehrdienstverweigerung organisiert zu haben. Dies teilte die Pressestelle des Sicherheitsdienstes der Ukraine am Freitag, dem 19. Juni, mit.

Für diesen Betrag versprach der Anwalt ihr, Einfluss auf die Richter auszuüben und die Untersuchungshaft für ihren Ehemann, der zu diesem Zeitpunkt in Haft war, aufzuheben.

Anschließend garantierte der Anwalt der Ehefrau des Beschuldigten, die „Angelegenheit“ bezüglich der Einstellung des Strafverfahrens zu „regeln“, das wegen Behinderung der Tätigkeit der Streitkräfte der Ukraine in einer besonderen Zeit eingeleitet worden war.

Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine dokumentierten den Erhalt des „Vorschusses“ durch den Anwalt und nahmen ihn „auf frischer Tat“ fest, als ihm der Hauptteil des unrechtmäßigen Vorteils übergeben wurde.

Derzeit wurde dem Anwalt der Verdacht des Einflussmissbrauchs in Verbindung mit der Erpressung unrechtmäßiger Vorteile mitgeteilt.

Gegen den Verdächtigen wurde eine Untersuchungshaft als Sicherungsmaßnahme verhängt, mit der Alternative einer Kaution in Höhe von 3,6 Millionen Hrywnja.

Die Ermittlungen zur Aufklärung aller Umstände der Straftat dauern an. Dem Verdächtigen drohen bis zu acht Jahre Freiheitsstrafe sowie die Einziehung seines Vermögens.