Tausende Martlet-Anti-Drohnen-Raketen für die ukrainischen Streitkräfte sind bereits auf dem Weg aus Großbritannien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Warum sind diese Raketen für den Schutz der Ukrainer vor „Schahed“-Drohnen so wichtig? Die Ukraine erhält 6.000 britische leichte Mehrzweckraketen vom Typ Martlet zur Bekämpfung russischer Drohnen. Diese Waffen haben ihre Wirksamkeit bereits unter Beweis gestellt, indem sie über hundert feindliche Ziele unter Einsatzbedingungen zerstört haben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Blog des Militärexperten und Veteranen der britischen Armee Wes O’Donnell.

Großbritannien steigert die Produktion genau solcher Waffen angesichts der wachsenden Bedrohung durch Drohnen. Das Verteidigungsministerium des Landes unterzeichnete im April und Mai 2026 zwei neue Verträge mit dem Unternehmen Thales. Der Gesamtwert der Verträge beläuft sich auf 36 Millionen Pfund Sterling.