Die Ukraine und Saudi-Arabien werden ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich unterzeichnen, berichtet Bloomberg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Staatschef könnte mehrere Länder in der Region besuchen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat überraschend die Golfregion besucht. Kiew bereitet sich darauf vor, ein Abkommen mit Saudi-Arabien zu unterzeichnen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg, das sich auf AFP bezieht.