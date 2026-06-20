„Von unseren Streitigkeiten profitiert Moskau.“ Auch der ukrainische Botschafter in Polen gibt seine Auszeichnung zurück

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Bodnar rief die Parteien zu einem offenen Gespräch auf Der ukrainische Botschafter in Polen, Wassyl Bodnar, erklärte seine Absicht, das zuvor erhaltene Ritterkreuz des Ordens „Für Verdienste um die Republik Polen“ zurückzugeben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bodnars Facebook-Seite.

Der Botschafter wies darauf hin, dass die Ukrainer Polen in erster Linie als Freund, Verbündeten und Partner betrachten, und erinnerte an die große Welle der Unterstützung zu Beginn des umfassenden Krieges.

Er betonte zudem, dass Kiew und Warschau viele gemeinsame Interessen hätten und weiterhin hätten, insbesondere im Bereich der Sicherheit.

Bodnar betonte, dass er sich in seiner Amtszeit stets dafür eingesetzt habe und weiterhin dafür einsetzt, dass sich die polnisch-ukrainischen Beziehungen weiterentwickeln und anstehende Fragen gelöst werden, und stellte fest, dass in den letzten anderthalb Jahren große Fortschritte erzielt worden seien.

„Ich kann mich jedoch nicht aus einer Entscheidung heraushalten, die ich für historisch ungerecht halte. Obwohl ich die in Polen herrschenden Emotionen nachvollziehen kann, kann ich nicht hinnehmen, dass dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj – einem Freund Polens, dem Staatsoberhaupt eines Landes, das sich mutig gegen den russischen Aggressor verteidigt und den Frieden in Europa schützt – die höchste polnische Auszeichnung verweigert wird“, erklärte er.