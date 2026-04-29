Wechselkurse am 29. April: Der Dollar ist in den Wechselstuben gestiegen, während der Euro in den Banken an Wert verliert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo sind heute die niedrigsten Wechselkurse? Die Währungssituation hat sich am Mittwochmorgen verändert: Der Euro hat in ukrainischen Banken an Wert verloren, während der Dollar in Wechselstuben einen Anstieg verzeichnet.

Welche Kurse haben die Finanzinstitute an den Schaltern und für Kartenzahlungen festgelegt und wo gibt es heute den günstigsten Kurs – lesen Sie dazu den folgenden Artikel von RBK Ukrajina.