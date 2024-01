99% der Ukrainer, die das Land im letzten Jahr verlassen haben, sind in ihre Heimat zurückgekehrt - Opendatabot

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

99% der Ukrainer, die das Land im Jahr 2023 verlassen haben, sind bereits in die Ukraine zurückgekehrt. Dies berichtete heute, am 3. Januar, das Überwachungsunternehmen Opendatabot.

Es wird berichtet, dass in den 11 Monaten des Jahres 2023 in der Ukraine mehr als 32 Millionen Grenzübertritte registriert wurden, und der Unterschied zwischen der Zahl derjenigen, die das Land verlassen haben und derjenigen, die eingereist sind, beträgt weniger als 1%, nämlich 142 Tausend Menschen.

„Zum Vergleich: Das ist 15 Mal weniger als im ersten Jahr des Krieges. Im Jahr 2022 betrug die Differenz zwischen denjenigen, die die Ukraine verließen und denjenigen, die zurückkehrten, 2,2 Millionen. Wenn zu Beginn des Jahres die Ukrainer häufiger ausreisten als zurückkehrten, so hat sich dieser Trend bereits ab Juli geändert. Der Höhepunkt der Rückkehr im Jahr 2023 wurde im April erreicht – plus 114 Tausend Bürger und im August – plus 144 Tausend Bürger der Ukraine“, heißt es in der Mitteilung.

Zuvor hatte der staatliche Grenzdienst berichtet, dass die Zahl der Männer im Alter von 18-60 Jahren, die in die Ukraine zurückkehren, steigt.