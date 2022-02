Arestovich löschte einen Beitrag über die Rückkehr des Flughafens bei Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Streitkräfte haben den internationalen Flughafen GP Antonov in Hostomel, der weniger als zehn Kilometer von Kiew entfernt ist, von der russischen Armee zurückerobert. Dies berichtete Olexij Arestovych, Berater des Chefs des Präsidialamtes, am 24. Februar auf seiner Facebook-Seite.

Er stellte fest, dass die russischen Landungstruppen zerstört worden waren. Später fügte Arestovich hinzu, dass der Flughafen „nach vorläufigen Angaben“ zurückerobert worden sei, löschte seinen Beitrag aber bald wieder.

Am Tag zuvor berichteten die Medien über schwere Explosionen in Gostomel, die auch in Kiew zu hören waren.

Vor einigen Stunden meldete das Büro des Präsidenten, dass die ukrainische Armee den Flughafen in Gostomel verloren hat…