In Charkiw hat ein Mann Menschen in einem Kiosk angegriffen: drei Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Charkiw hat ein Mann Menschen in einem Kiosk angegriffen. Drei Personen wurden verletzt, die Polizei versucht, ihn festzunehmen.

In Charkiw stürmte ein 22-jähriger Mann einen Verkaufsstand und griff Menschen an; die Polizei nahm ihn fest.

Quelle: : Polizei des Gebiets Charkiw

Details: : Der Vorfall ereignete sich am 20. Juni gegen 17:30 Uhr im Bezirk Kholodnogorsk. Stand 21:45 Uhr sind drei Verletzte bekannt.

Wörtlich: : „Ein 22-jähriger Mann aus Tscherkassy drang in einen Verkaufsstand ein und fügte einem Mann mit einer Scherbe einer zerbrochenen Flasche Schnittwunden zu, woraufhin er der Verkäuferin mit der Faust gegen den Kopf schlug. Auf seiner Flucht vom Tatort trat der Angreifer zudem einer älteren Frau, die gerade vorbeikam, ins Gesicht. Die Verletzten werden medizinisch versorgt.

Die Polizei hat den Aufenthaltsort des Täters ermittelt; derzeit wird über seine Festnahme gemäß Art. 208 der Strafprozessordnung der Ukraine entschieden.“

Details: : Es wird geprüft, ob die Angaben zu dem Vorfall unter der vorläufigen Einstufung gemäß Art. 296 Abs. 4 (Randale) des Strafgesetzbuchs der Ukraine in das Einheitliche Register für vorgerichtliche Ermittlungen aufgenommen werden sollen.

Die Strafe nach diesem Artikel sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 7 Jahren vor.