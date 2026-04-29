Fast alle Tanks stehen in Flammen: Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes haben eine Ölstation in der Nähe von Perm in Brand gesetzt (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat die Bedeutung des Öl-Hubs in der Nähe von Perm hervorgehoben, der von Drohnen getroffen wurde. Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat eine strategisch wichtige Ölpumpstation in der Nähe der russischen Stadt Perm, mehr als 1500 Kilometer von der Ukraine entfernt, angegriffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal des Sicherheitsdienstes der Ukraine.