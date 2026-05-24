Klitschko äußerte sich zu dem Angriff auf Kiew und versprach den Betroffenen Hilfe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Bürgermeister wies darauf hin, dass derzeit mehr als 20 Menschen durch den Angriff der Angreifer verletzt worden seien. Der Stadtchef teilte mit, dass die Angreifer die Hauptstadt mit einem Dutzend Raketen und Hunderten von Drohnen angegriffen hätten. Er versprach, allen, deren Wohnungen beschädigt wurden, eine Entschädigung zu gewähren.

Dies berichtet RBK Ukrajina.