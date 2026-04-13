Mágyar äußerte sich zu einem Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro für die Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wird die neue ungarische Regierung den wichtigen Kredit für die Ukraine freigeben? Der Vorsitzende der Partei „Tisa“ und Sieger der Parlamentswahlen in Ungarn, Péter Mádor, deutete an, dass er die 90 Milliarden Euro für die Ukraine nicht blockieren werde.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Pressekonferenz von Mádar.