Nächtlicher Angriff der Russischen Föderation auf Charkiw: Unter den Trümmern wurden menschliche Körperteile gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In Charkiw haben Rettungskräfte nach einem nächtlichen Angriff mit einer gelenkten Fliegerbombe unter den Trümmern ein Körperteil entdeckt. Die Bergungsarbeiten dauern an.

In Charkiw haben Rettungskräfte nach einem nächtlichen Angriff der Angreifer mit gelenkten Fliegerbomben unter den Trümmern eines Gebäudes menschliche Körperteile gefunden; die Bergungsarbeiten dauern an.

Quelle: : Staatsanwaltschaft des Gebiets Charkiw

Wörtlich: : „Leider wurden bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten am Ort des Luftangriffs auf den Stadtteil Kholodnogorsk in Charkiw unter den Trümmern eines Gebäudes menschliche Körperteile entdeckt.“

Details: : Es wird berichtet, dass die Bergungsarbeiten noch andauern. Die Identität des Verstorbenen wird derzeit ermittelt.

Vorgeschichte: In der Nacht zum 19. Juni griffen russische Invasoren den Bezirk Kholodnogorsk in Charkiw mit gelenkten Luftbomben an, wodurch mehr als 40 Privathäuser und ein Lagergebäude beschädigt wurden und 9 Menschen verletzt wurden.