Nachrichten vom 28. April: Die Vereinigten Arabischen Emirate treten aus der OPEC aus, das Gericht hat eine Entscheidung im Fall von Yuri Yenakiivskyj getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen?

Die Vereinigten Arabischen Emirate treten aus der OPEC aus: Die Vereinigten Arabischen Emirate werden aus der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und der OPEC+ austreten.

Zu Tschernobyl: Im Jahr 2025 hat die Ukraine 2,66 Mrd. Hrywnja für die Verwaltung der Sperrzone bereitgestellt, einschließlich der Aufrechterhaltung des sicheren Zustands der stillgelegten Reaktorblöcke des Kernkraftwerks Tschernobyl, der Anlage „Sarkophag“, der Entsorgung radioaktiver Abfälle, ökologischer Maßnahmen und anderer damit verbundener Ausgaben.

Zu Schewaho: Das Bezirksgericht Petschersk in Kiew hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Generalstaatsanwaltschaft die Genehmigung für die Durchführung einer besonderen vorgerichtlichen Untersuchung gegen den Oligarchen und Begünstigten der AG „Bank „Finanzen und Kredit“ Konstantin Schewaho erteilt.

Zu Yura Jenakievsky: Der Untersuchungsrichter des Obersten Antikorruptionsgerichts (Oberster Antikorruptionsgerichtshof) hat die Einleitung einer besonderen Voruntersuchung gegen den ehemaligen Abgeordneten der Partei der Regionen, Jurij Ivanyushchenko, beschlossen, der im Verdacht steht, sich Grundstücke auf dem Markt „Stolichny“ angeeignet zu haben.

EP-Exklusiv

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