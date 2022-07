Die Region Saporischschja wurde beschossen, es wurden keine Opfer gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Saporischschja beschossen die Angreifer in den vergangenen 24 Stunden die zivile Infrastruktur in den Siedlungen Malaja Tokmachka, Preobraschenka, Hulaypole und Orechow. Dies berichtet die regionale Militärverwaltung von Saporischschja.

„Es gibt 38 Berichte über die Zerstörung von ziviler Infrastruktur infolge des Beschusses durch russische Besatzungstruppen“, schreibt der TG-Kanal der regionalen Militärverwaltung.

Es wird auch berichtet, dass gestern, am 11. Juli, eine Evakuierung von Zivilisten aus dem vorübergehend besetzten Gebiet stattfand.

„571 Menschen wurden evakuiert, darunter 184 Kinder“, heißt es in dem Bericht.