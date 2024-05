Russen beschießen Gornyak in der Region Donezk mit Hurricanes: es gibt Tote

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben die Stadt Gornjak in der Region Donezk mit Mehrfachraketenwerfern vom Typ Uragan beschossen. Dabei wurden zwei Menschen getötet, sechs weitere wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Vadim Filashkin am Mittwoch, den 1. Mai in Telegram mit.

„Zwei Menschen wurden getötet und sechs verwundet – das sind die vorläufigen Folgen des Beschusses von Gornyak. Die Russen haben die Stadt heute Nachmittag mit Hurricanes angegriffen. Bislang ist bekannt, dass eine 57-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann getötet wurden. Die Verwundeten erhalten alle notwendige medizinische Versorgung“, schrieb er.

Die regionale Staatsanwaltschaft von Donezk stellte auf Facebook fest, dass sich im Fadenkreuz der Angreifer ein Wohnhaus befand, in dem eine 57-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann, dessen Leiche in einem Garagenraum gefunden wurde, lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

„Weitere sechs Stadtbewohner im Alter zwischen 46 und 77 Jahren wurden bei dem feindlichen Angriff unterschiedlich schwer verletzt. Die Männer wurden in medizinische Zentren gebracht. Die Ärzte diagnostizierten bei ihnen Minenexplosions- und Schädel-Hirn-Verletzungen sowie Schrapnellwunden und Prellungen“, heißt es in der Mitteilung.

Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges eingeleitet.