Die Russen haben einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Region Tschernihiw beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Morgen des 7. Juni haben die Russen einen Angriff auf ein Dorf der Gemeinde Semenivka im Gebiet Tschernihiw geflogen; eine Kampfdrohne beschädigte dabei einen privaten landwirtschaftlichen Betrieb.

Darüber berichtet Cheline.

Am Morgen des 7. Juni, gegen 08:05 Uhr, führte der Feind einen Angriff auf das Dorf Schdanowe in der Gemeinde Semenivka mit einer Kampfdrohne vom Typ „Gerbera“ durch, teilte der Leiter der Bezirksmilitärverwaltung von Nowhorod-Siwerskyj, Olexander Seliverstow, mit.

Ziel der russischen Terroristen war das Gelände eines privaten Agrarunternehmens.

Infolge des feindlichen Treffers brach ein Feuer aus – die Flammen erfassten einen dem Betrieb gehörenden Lastwagen.

Der Brand konnte laut der Meldung rasch unter Kontrolle gebracht werden.