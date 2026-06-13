Russische Streitkräfte haben mit zwei Drohnen zwei Frauen in der Region Sumy getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Gemeinde Seredino-Buda griffen Kampfdrohnen ein Privathaus an, in der Gemeinde Belopol – ein ziviles Fahrzeug.

Seit Beginn des Tages sind in der Region Sumy zwei Zivilisten durch russische Angriffe ums Leben gekommen. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Sumy, Oleg Grigorow, am Samstag, dem 13. Juni, auf Telegram mit.

„In der Gemeinde Seredino-Buda griffen die Russen mit zwei Kampfdrohnen ein Privathaus an. Leider kam eine 57-jährige Frau, die sich im Haus befand, vor Ort ums Leben“, schrieb er.

Darüber hinaus griff am Morgen in der Gemeinde Belopol eine russische Drohne gezielt ein Zivilfahrzeug an. Eine 64-jährige Beifahrerin kam dabei ums Leben.

„Der 66-jährige Fahrer wurde verletzt. Er erhält die notwendige medizinische Versorgung“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu.

Am Vortag griffen russische Truppen mit einer Drohne gezielt einen Bauernhof in der Gemeinde Sadovska im Gebiet Sumy an. Ein Teil des Viehbestands kam ums Leben, ein weiterer Teil wurde verletzt. Auch fünf Mitarbeiter des Betriebs wurden verletzt.

Angriff auf Schostka: Eine weitere Frau ist im Krankenhaus verstorben