Saporischschja-Streik: Zahl der Verletzten steigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Zahl der Verletzten infolge eines Raketenangriffs auf ein Unternehmen in Saporischschja liegt nun bei 16. Der feindliche Angriff hat keine Todesopfer gefordert. Dies berichtete der Sekretär des Stadtrats von Saporischschja, Anatoli Kurtev, am Donnerstag, den 14. Juli, in einem gesamtukrainischen Telethon.

„Gestern hatten wir zwei Raketenangriffe auf eines der Unternehmen in unserer Stadt. Sechzehn Personen wurden verletzt und sofort medizinisch versorgt. Fünf von ihnen wurden ambulant behandelt, der Rest wurde ins Krankenhaus eingeliefert, mit unterschiedlich schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen“, sagte ein Beamter der Stadt…