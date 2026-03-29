Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die USA sind derzeit mehr mit sich selbst beschäftigt, und die Ukraine versteht das Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass sich die USA derzeit vor allem um ihr eigenes Land kümmern. Dabei hofft er, dass Präsident Donald Trump die Zukunft der Ukraine dennoch nicht gleichgültig ist.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Interview des Staatsoberhauptes mit NBC News.