Selenskyj hat Sanktionen gegen russische Kommandeure verhängt, die für die Raketenangriffe auf die Ukraine verantwortlich sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Über hundert Angreifer sind von den Beschränkungen betroffen Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Beschluss des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats über die Verhängung von Sanktionen gegen die für Raketenangriffe auf das Gebiet der Ukraine verantwortlichen Angreifer sowie gegen Schiffe der Schattenflotte der russischen Militärlogistik in Kraft gesetzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des Büros des Präsidenten der Ukraine und die entsprechenden Verordnungen des Staatsoberhauptes.