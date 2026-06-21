Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Selenskyj enthüllte die Motive des polnischen Präsidenten: Der polnische Präsident Karol Nawrocki führt einen innenpolitischen Kampf, indem er Hass gegen Ukrainer schürt, und wiederholt die falschen Schritte des ehemaligen ungarischen Ministerpräsidenten Wiktor Orbán.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte dies der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Rahmen einer Fernsehsendung.

Politischer Kampf und Radikalisierung

Nach den Worten des Staatsoberhauptes sind Versuche, aus dem Hass auf ein Nachbarvolk politischen Gewinn zu schlagen, völlig falsch. Dies führt zu einer Radikalisierung der Gesellschaft und kann zu einer sehr bedrohlichen Eskalation führen.

„Ich bin der Ansicht, dass er, nachdem er diese Entscheidung getroffen hat, den politischen Kampf innerhalb seines Staates fortsetzt, indem er den Hass auf die Ukrainer schürt. Was Orbán getan hat, wird meiner Meinung nach ein schlechtes Ende nehmen“, betonte Selenskyj.

Er betonte, dass es gerade die Ukrainer seien, die derzeit die Sicherheit Polens und ganz Europas verteidigten und dafür ihr Leben opferten – und nicht umgekehrt.

Foto: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (RBK Ukrajina)