Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Außenminister wies darauf hin, dass auch die Ukraine gegen eine Eskalation der Spannungen zwischen den beiden Ländern sei, und äußerte die Hoffnung auf künftige gutnachbarliche Beziehungen.

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha bedankte sich bei den Polen, die sich gegen eine Verschärfung der Beziehungen zur Ukraine aussprechen. Dies teilte er am Samstag, dem 20. Juni, in den sozialen Netzwerken X mit.

Der Außenminister zeigte sich zudem zuversichtlich, dass beide Völker die derzeitigen Spannungen überwinden und gutnachbarliche Beziehungen aufrechterhalten können.

„Ich möchte jedem Bürger Polens danken, der sich klar gegen eine Eskalation der Spannungen mit der Ukraine ausgesprochen hat. Wir bekennen uns voll und ganz zu diesem Ansatz. Wir nehmen Sie wahr und schätzen Ihre Unterstützung zutiefst. Für viele Ukrainer gibt dies Hoffnung auf die Zukunft unserer gutnachbarlichen Beziehungen“, schrieb Sybiha am Samstagabend.

Nach den Worten des Ministers teilen viele Ukrainer dieselben Gefühle gegenüber dem polnischen Volk, unabhängig von etwaigen politischen Spannungen.

„Unsere Völker sind weise; wir finden immer einen Ausweg aus einer schwierigen Situation. Uns verbinden eine komplexe Geschichte, eine gemeinsame Zukunft und die Bedrohung durch unseren jahrhundertealten Feind – Moskau“, betonte er.