Tod des Adjutanten von Saluschnyj: Das State Bureau of Investigation hat eine Voruntersuchung gegen den Offizier abgeschlossen

Das staatliche Bureau of Investigations hat eine Voruntersuchung gegen den Offizier im Büro des stellvertretenden Oberbefehlshabers der Streitkräfte der Ukraine Oleh Timtschenko abgeschlossen, der dem toten Kollegen Gennady Chastiakov Granaten gegeben hat. Dies teilte der Pressedienst des State Bureau of Investigations am Freitag, den 29. März mit.

„Der Figurant wird über die Änderung eines zuvor gemeldeten Verdachts berichtet. Er wird der Entführung, der Veruntreuung und des Verkaufs von Munition, der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen schweren Körperverletzung verdächtigt“, heißt es in der Erklärung.

Die Sanktion der Artikel sieht eine Strafe in Form einer Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren vor.

Nachdem die Verteidigung und die Opfer mit dem Material der vorgerichtlichen Untersuchung vertraut gemacht wurden, wird der Fall an das Gericht weitergeleitet.

Wir erinnern daran, dass Timtschenko in der ersten Phase der Voruntersuchung wegen des Verdachts des illegalen Verkaufs von Militärgütern angezeigt wurde.

Am 6. November 2023 machte der Mann Chastiakov zu Ehren seines Geburtstags ein explosives „Geschenk“ mit Granaten. Dabei warnte er seinen Kollegen nicht vor der Echtheit der Granaten und sorgte nicht dafür, dass er und die anderen Anwesenden im Büro erkannten, dass er die Sprengsätze verschenkte.

Infolgedessen explodierte beim Auspacken des „Geschenks“ zu Hause eine der Granaten in den Händen von Chastiakov, der sicher war, dass es sich um Souvenir-Gläser handelte. Der Offizier starb auf der Stelle an seinen Wunden und sein minderjähriger Sohn wurde schwer verletzt.