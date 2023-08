Ein Video mit der Aussage des gefangenen Majors Tomow ist im Internet aufgetaucht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Kommandeur eines Bataillons der russischen Streitkräfte, Major Juri Tomow, über dessen mysteriöses Verschwinden zusammen mit einer Gruppe von Spähern russische Propagandisten letzte Woche berichteten, ist von den Streitkräften der Ukraine gefangen genommen worden. Ein Video eines Gesprächs mit ihm am Sonntag, dem 13. August, wurde vom Telegram-Kanal Mykolajiwsky Vanek veröffentlicht.

„Wir unterhielten uns über Verluste, über die Aussichten Russlands in diesem Krieg, über die Haltung der Einwohner in der Region Cherson ihnen gegenüber, sowie über „Ukronazis“ und natürlich über den ehemaligen Dienstort an der nuklearen Munitionslagerbasis,“ – so der Autor des Kanals.

Ihm zufolge hilft Tomov dem ukrainischen Militär bei der Durchführung einiger Kampfaufgaben mit „sehr geheimen Informationen“.

In dem Video sagt Tomov, dass er ein Kämpfer des Bataillons 1822 der Streitkräfte der Russischen Föderation ist. Er sagt, er sei im September unter „Teilmobilisierung“ gefallen und befinde sich bereits seit dem 15. Oktober in der Ukraine. Bevor er zum Kommandeur ernannt wurde, war er Stabschef dieser Einheit.

Tomov sagt, dass die Kampfverluste seiner Einheit heute etwa ein Viertel betragen. Er sagt, niemand bilde das russische Militär aus, und die Soldaten selbst seien in einem entmutigten Zustand und weigerten sich, Kampfeinsätze durchzuführen.

Er gab auch zu, dass die Einwohner der besetzten Gebiete eine negative Einstellung gegenüber dem russischen Militär haben und es als Eindringling betrachten.

Zuvor wurde über die Entführung russischer Spione bei einer Razzia durch die Streitkräfte der Ukraine berichtet.

Tarnawskyj berichtete über Erfolge im Süden