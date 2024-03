Mehr als 100 Russen, die in ButschaKriegsverbrechen begangen haben, wurden identifiziert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Strafverfolgungsbehörden haben mehr als tausend russische Eindringlinge identifiziert, die im Februar 2022 vorübergehend die Stadt Butschabei Kiew besetzt hatten. Mehr als 100 Russen, die Kriegsverbrechen begangen haben, sind ebenfalls identifiziert worden, teilte die Nationale Polizei am Sonntag, den 31. März mit.

„Die Stadt war 28 Tage lang besetzt. Entführung, Folter, Vergewaltigung, Plünderung und Tötung von Zivilisten, einschließlich Kindern, ist keine vollständige Liste dessen, was das russische Militär in dieser Zeit dort begangen hat. Ukrainische Polizeibeamte haben diese Kriegsverbrechen für den Internationalen Strafgerichtshof sorgfältig dokumentiert“, heißt es in dem Bericht.

Die Ermittler befragten Hunderte von Zeugen und Opfern. Sie führten Hunderte von Verhören, Experimenten und Ortsbesichtigungen durch, untersuchten Terabytes von Daten aus externen Überwachungskameras.

Dies ermöglichte es, eine riesige Menge an Informationen über die Einheiten der russischen Streitkräfte zu erhalten, die sich in Butschaaufhielten: vollständige Profile, Einzelheiten zu ihren Positionen, die Einteilung in Züge und Truppenteile, Informationen über Waffen und Ausrüstung, Wohnorte, Kontaktnummern und Angaben zu ihren Angehörigen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 31. März der zweite Jahrestag der Befreiung von Butschavon den russischen Invasoren begangen wird. Vor zwei Jahren wurde diese Stadt zum ersten großen Beweis für die brutalen Gräueltaten der Raschisten, die die ganze Welt schockierten.