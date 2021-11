Die USA sind bereit, bei den Ermittlungen im Fall von Minister Leschtschenko zu helfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die USA haben sich bereit erklärt, bei den Ermittlungen im Fall des versuchten Mordes an Landwirtschafts- und Ernährungsminister Roman Leschtschenko mitzuwirken. Innenminister Denys Monastyrskyj sagte dies in der Sendung Pravo na Vlada auf dem Fernsehkanal 1 1, wie der Pressedienst des Innenministeriums am Freitag, den 19. November, mitteilte.

„US-Diplomaten haben ihre Bereitschaft bekundet, bei der Untersuchung des Attentats auf den Minister für Agrarpolitik und Ernährung Roman Leschtschenko mitzuarbeiten“, so der Minister.

Er erinnerte daran, dass es sich bei den Auftraggebern des Versuchs um einen US-Bürger und einen ukrainischen Staatsbürger handelte, die nach vier Artikeln des Strafgesetzbuches verdächtigt werden: Entführung, Erpressung, schwere Körperverletzung und versuchter Mord.

Monastyrsky betonte, dass Leschtschenko selbst nichts von der Vorbereitung des Attentats auf ihn wusste.

„Roman Leschtschenko war sich nicht bewusst, dass eine solche Umsetzung in Vorbereitung war. Das sieht man an der Reaktion, die er beim Briefing zeigte. Ich habe ihn erst eine Stunde vor dem Briefing eingeladen und ihm gesagt, was für ihn vorbereitet wurde. Das Video wurde gezeigt, die Beweise wurden gezeigt“, sagte der Leiter des Innenministeriums.

Am Vortag hatte Monastyrskyj berichtet, dass ein US-amerikanischer und ein ukrainischer Staatsbürger ein Attentat auf den derzeitigen Minister für Agrarpolitik Roman Leschtschenko im Zusammenhang mit dessen Tätigkeit im Jahr 2018 geplant haben. Die Kunden wurden festgenommen und in ein Untersuchungsgefängnis gebracht. Derzeit werden Fragen zur Auswahl einer Präventionsmaßnahme für sie geklärt. Laut Monastyrskyj droht ihnen eine lebenslange Haftstrafe…