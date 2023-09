Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Nach der Entführung eines Mi-8-Hubschraubers durch den russischen Piloten Maxim Kusminow in der Ukraine ist die Zahl der russischen Militärangehörigen, die bereit sind, sich den ukrainischen Streitkräften zu ergeben, um 70 Prozent gestiegen. Dies erklärte der Vertreter der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums Andrij Jussow im Sender Radio Liberty.

„Es gibt einen Sprung auf der Linie Ich will getrennt leben und andere Kommunikationskanäle. Nach der erfolgreichen Operation Sinitsa mit dem Mi-8 und dem Piloten, sagen wir, stieg die Zahl der Soldaten der Armee der Russischen Föderation, die für sich ein ähnliches Szenario in Betracht ziehen. Ich appelliere an das staatliche Projekt Ich will leben – der Sprung betrug etwa 70 Prozent pro Tag“, sagte er.

Jussow äußerte sich auch zu Informationen aus Telegram-Kanälen, wonach derjenige, der den russischen MiG-Kampfjet an die Ukraine übergibt, 2 Millionen Dollar erhalten könnte.

„Diese Information ist eher eine Legende und eine Initiative der Menschen. Aber natürlich wird die Belohnung für die MiG sein“, sagte der Vertreter der Hauptabteilung des Geheimdienstes.

Wir werden daran erinnern, dass Ende August bekannt wurde, dass der russische Hubschrauber Mi-8 in die Ukraine geflogen ist und sich den Streitkräften der Ukraine ergeben hat. Der Pilot der Russischen Föderation hat sich heimlich mit dem ukrainischen Geheimdienst abgesprochen. Der Russe erklärte, das Hauptmotiv für seine Tat sei eine kategorische Ablehnung des Angriffskrieges der Russischen Föderation. Für seine Tat erhält der 28-jährige Maxim Kuzminov eine Belohnung von 500.000 Dollar.