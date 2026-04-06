In der Ukraine sind die Verkaufszahlen von Fahrzeugen mit konventionellen Motoren gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Am beliebtesten waren Benzinmodelle, auf die 42 % der Neuwagenverkäufe entfielen, verglichen mit etwa 37 % im März 2025.

Im März 2026 hatten Fahrzeuge mit herkömmlichen Motoren einen Marktanteil von 64 % am Markt für Neuwagen in der Ukraine; im vergangenen Jahr lag dieser Wert bei 58 %, was einem Anstieg von 6 % entspricht. Dies berichtet UkrAwtoProm.

Am beliebtesten waren Benziner, auf die 42 % der Neuwagenverkäufe entfallen, gegenüber etwa 37 % im März 2025.

Es wird angemerkt, dass der Anteil von Hybridfahrzeugen von 28 % auf fast 32 % gestiegen ist. Dieselfahrzeuge machten 22 % aus, gegenüber 21 % im Vorjahr. Der Anteil von Elektrofahrzeugen sank von 14 % auf 4 %. Auf Fahrzeuge mit LPG-Antrieb (die mit Autogas betrieben werden) entfielen, wie bereits vor einem Jahr, weniger als 1 % der Neuwagenverkäufe.

Nach Segmenten führen:

Im Februar kauften die Ukrainer 2.700 aus den USA importierte Gebrauchtwagen, was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.

Die beliebtesten Neuwagenmodelle unter den Ukrainern wurden bekannt gegeben