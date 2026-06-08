Für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und Geschwindigkeitsüberschreitungen drohen Autofahrern hohe Bußgelder

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Welche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung könnten künftig deutlich strenger geahndet werden? Die Regierung plant, die Haftung für Autofahrer zu verschärfen, die regelmäßig gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Die Änderungen betreffen auch das System zur Erfassung von Verstößen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag der ukrainischen Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko auf Telegram.

Nach Angaben der Regierungschefin wurde das Thema Verkehrssicherheit bei einem Treffen mit Innenminister Igor Klymenko erörtert.

Derzeit bereitet die Regierung ein Maßnahmenpaket vor, das darauf abzielt, die Zahl der Verkehrsunfälle zu senken und die Disziplin unter den Verkehrsteilnehmern zu verbessern.