Wird die Ukraine helfen? Selenskyj gab bekannt, ob Anfragen bezüglich der Straße von Hormus vorlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Partner haben die Ukraine gebeten, ihre Erfahrungen zu teilen Die Ukraine ist bereit, bei der Entblockung der Straße von Hormus zu helfen, doch es gab keine Anfrage seitens der Verbündeten. Die Partner haben lediglich darum gebeten, ihre Erfahrungen zu teilen.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dies in einem Interview mit der AP.