Zuschläge von 1500 Hrywnja, neue Krankschreibungen und Dokumente ohne Unterschrift: Was sich im April ändern wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Zuzahlung von 1500 Hrywnja im AprilCashback für KraftstoffKrankmeldungen unter KontrolleDokumente ohne Unterschrift des KundenNeue Vorschriften der Nationalbank der UkraineWürde in PixelnStromtarifNeue Vorschriften für die Betreuung durch den PensionsfondsInternationale Abkommen Zuzahlung von 1500 Hrywnja im April Im April verstärkt die Regierung einmalig das System der sozialen für diejenigen, die von festen Zahlungen leben. Rentner, Binnenvertriebene, einkommensschwache Familien, Menschen mit Behinderung und andere Empfänger staatlicher Unterstützung erhalten gemäß einem Beschluss des Ministerkabinetts automatisch zusätzliche 1500 Hrywnja. Für die meisten Rentner gilt als entscheidende Voraussetzung, dass die Gesamthöhe der Rente einschließlich aller Zulagen 25.950 Hrywnja (10 Existenzminima für Personen mit eingeschränkter Erwerbsfähigkeit) nicht übersteigt. Einsatzkräfte und Liquidatoren des Tschernobyl-Unfalls erhalten diese Mittel unabhängig von der Höhe ihrer Rente.