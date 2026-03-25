Der Bürgermeister von Lemberg kritisierte das Militär wegen der nicht abgeschossenen „Schahed“-Drohnen: Der Kommandeur der Drohnenstreitkräfte „Madyar“ antwortete

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Sadowyjs Äußerungen über „viele Fragen“ nach dem Angriff lösten eine Reaktion des Kommandanten der Drohnenstreitkräfte aus Der Bürgermeister von Lemberg, Andrij Sadowyj, äußerte nach dem Angriff der „Schahed“-Drohnen auf die Stadt öffentlich Kritik an der Effizienz beim Abschuss feindlicher Drohnen. Daraufhin gab der Kommandeur der Unbemannten-System-Streitkräfte (UBS) Robert („Madyar“) Brovdi eine Erklärung ab.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Erklärungen der Beteiligten.