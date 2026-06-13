Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der sogenannte „Gouverneur“ des besetzten Teils der Region Cherson, Wolodymyr Saldo, beklagte sich, dass die ukrainischen Streitkräfte in der Nacht zum 13. Juni Brücken in der Region Cherson beschossen hätten.

Quelle: : Saldo auf Telegram

Details: : Es wird berichtet, dass ukrainische Truppen Brücken in Richtung Tschonhar angegriffen haben.

Der Verkehr in Richtung des Grenzübergangs „Dschankoi“ sei derzeit gesperrt, fügte Saldo hinzu.

Außerdem habe die Ukraine in dieser Nacht nach Angaben der Besatzer einen Angriff auf die Brücke durchgeführt, die Henitschesk mit der Arabatska-Nehrung verbindet; der Verkehr dort wurde im Gegenverkehrssystem freigegeben.

Zur Erinnerung: Vor einer Woche erklärte Saldo, dass infolge eines nächtlichen Angriffs durch eine Drohne die Brückenfahrbahn im Bereich der Ortschaft Tschonhar beschädigt worden sei.