Beschuss in der Region Cherson: Russen töteten ein Kind, 14 wurden verwundet

In den vergangenen 24 Stunden wurden in der Region Cherson durch russischen Beschuss ein Kind getötet und 14 weitere Menschen verwundet. Dies teilte die örtliche Militärverwaltung der Region am Montag, den 1. Januar mit.

„Im Laufe des vergangenen Tages hat der Feind 123 Granaten aus Mörsern, Artillerie, Panzern, unbemannten Flugzeugen und Flugzeugen, darunter eine Rakete, abgefeuert und dabei 565 Granaten freigesetzt. Auf die Stadt Cherson hat der Feind 92 Granaten abgefeuert“, heißt es in der Meldung.

Die russischen Angreifer trafen Wohnviertel von Siedlungen in der Region, eine medizinische Einrichtung, eine Bildungseinrichtung, eine kritische Infrastruktureinrichtung, eine Tankstelle, ein Autozentrum und einen Stützpunkt in Cherson. Ebenfalls getroffen wurden kritische Infrastruktureinrichtungen im Bezirk Cherson, ein Unzerstörbarkeitspunkt und eine Bildungseinrichtung im Bezirk Beryslaw.