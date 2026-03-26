Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Darüber hinaus stellt dies ein großes Risiko für die europäische Sicherheit dar. Die Freigabe des EU-Kredits in Höhe von 90 Milliarden Euro ist für die Ukraine und ihre Verteidigungsfähigkeit von entscheidender Bedeutung. Ohne diese Finanzierung würden die Armee und die Drohnenproduktion darunter leiden.

Wie RBK Ukrajina berichtet, äußerte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dazu in einem Interview mit Le Monde.