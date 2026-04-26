EU-Kredit wird nicht für den Wiederaufbau des Energiesektors verwendet: Schmyhal erklärte, woher die Mittel stammen sollen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Mittel müssen aus anderen Quellen beschafft werden Die EU-Kredite werden nicht für den Wiederaufbau der Energieversorgung verwendet, die durch russische Angriffe zerstört wurde.

Dies teilten RBK Ukrajina Quellen mit, die mit der Verwendung der Mittel vertraut sind, und bestätigte der erste stellvertretende Ministerpräsident und Energieminister der Ukraine, Denys Schmyhal, nach der Sitzung der Ukraine Energy Coordination Group in Kiew.